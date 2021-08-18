شركة "روستيخ" توضح سر تفوق البضائع الروسية في سوق المظلات العالمي

أوضح دميتري غلوشكوف، مدير تصدير معدات المظلات في شركة "Technodinamika Holding"، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك"، الميزة الرئيسية لأنظمة المظلات الروسية وسبب تفوقها على الأنظمة الأجنبية.

الجودة العسكرية

وفقًا لغلوشكوف، تنتج مصانعنا حاليًا جميع أنواع أنظمة المظلات، لجميع أنواع القفز بالمظلة، ويمكن أيضًا استخدامها ضمن النطاق العسكري.

يتم إنتاج نوعين من أنظمة المظلات الكلاسيكية، التي تهدف إلى الدقة والهبوط السلس. وهي أنظمة مظلات رياضية عالية السرعة تهدف للهبوط السريع.

وأضاف: "المهندسون والمدربون التابعون لنا مسؤولون عن تطوير أنظمة المظلات الرياضية. أود أن أثني على جودة التصنيع. مستوى المصانع يلبي أعلى المعايير الدولية. تقوم الشركة القابضة بخياطتها باستخدام نفس التكنولوجيا تمامًا مثل عينات الجيش. لذا فإن مستويات الخياطة وجودتها متطابقة تمامًا، ومستوى الموثوقية هو نفسه.

مزايا السوق

إن الجودة العالية للمظلات وأسعارها المنخفضة نسبيًا هي التي تمنح المنتجات الروسية مزايا كبيرة في سوق صناعة المظلات.

في حديثه عن المزايا، أكد دميتري غلوشكوف: "معدات المظلات الأجنبية أغلى بكثير من المعدات الروسية. وفي السوق، يمكنني تقييم أعلى جودة وسعر منخفض نسبيًا كميزة رئيسية لدينا. اتضح أن الرياضي يواجه الاختيار إما شراء مظلة مستوردة مستعملة سابقًا، أو مظلة روسية الصنع جديدة. ستكون بنفس التكلفة".

في الوقت نفسه، على الرغم من الميزات الكبيرة، تستمر الأنظمة الروسية في التطور وتتوقع توسيع وجودها في سوق المظلات العالمية.