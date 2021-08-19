وزير الدفاع الروسي يختبر دبابة "ت 80" بنفسه...فيديو

بناءً على نتائج الاختبار، أعرب شويغو عن تقديره البالغ لاستعداد البنية التحتية لأرض التدريب في ألابين وتمنى التوفيق في الألعاب العسكرية لأطقم المركبات القتالية الروسية.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

ستقام مسابقة "تانك بياثلون" لدورة الألعاب العسكرية الدولية في عام 2021 في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر، وستشارك فيها فرق من أكثر من 20 دولة.