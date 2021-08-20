معرض "أرميا 2021" على موعد مع روبوت يظهر بمظهر أي شخص

في معرض "أرميا 2021" المقام في ريف موسكو في الفترة 22 – 28 أغسطس/آب تعرض روسيا لأول مرة مجموعة كبيرة من التقنيات الروبوتية.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة إن مجموعة التقنيات الروبوتية التي يتم عرضها في معرض "أرميا 2021" تضم روبوتات تشبه الإنسان مثل روبوت "روبو إس" الذي يقدر على معاملة ومعاشرة الناس والتعبير عن العواطف، ويستطيع أن يتخذ مظهر أي شخص.

وأشار إلى أن التقنيات الروبوتية التي يتم عرضها في معرض "أرميا 2021" صنعها العلماء الروس المنتسبون إلى 60 مؤسسة علمية وتعليمية منها جامعة موسكو ومعهد موسكو للطيران ومعهد الفيزياء النووية.

ويعد معرض "أرميا" واحدا من أكبر معارض الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم.