نيناشيف: رفض إسبانيا السماح للسفن الروسية الرسو في سبتة لا يمثل مشكلة للبحرية

صرح ميخائيل نيناشيف، رئيس حركة دعم الأسطول الروسي، إن رفض وزارة الخارجية الإسبانية للسفن الحربية الروسية دخول ميناء سبتة لن يؤثر على رحلتها لأنها مزودة بكل ما تحتاجه ويمكنها دائمًا التوقف في موانئ دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى.

وقال نيناشيف لوكالة "سبوتنيك": إذا احتاج البحارة إلى الراحة، فيمكننا دائمًا التوقف عند قاعدتنا في طرطوس السورية، بالإضافة إلى الترحيب الدائم بنا من قبل مصر والجزائر".

وأضاف: "على الأرجح، يتم تضخيم هذه الأخبار الآن في إسبانيا، وفي الغرب ككل"، موضحا أنه خلال مثل هذه الرحلات البحرية، ترافق الناقلات النفطية السفن الروسية، لذلك ليس لديهم حاجة ملحة لدخول الموانئ الأجنبية للتزود بالوقود.

ويتابع بالإضافة إلى ذلك، في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط​​، توجد دائمًا قوات من الأسطول المساعد، والتي تكون على استعداد لتزويد السفينة بكل ما هو ضروري.

وقال: "تم استخدام ميناء مدينة سبتة الإسبانية من قبل سفننا في مناسبات عديدة. وبعد رفض السلطات الإسبانية لاستقبال سفننا هذه المرة، إذا كان طلب الزيارة قانونيا، ينبغي أن يؤخذ على أنه اختبار لاستعداد السلطات الإسبانية للتعاون معنا في الظروف الصعبة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، التي يتوقع أن تزداد نتيجة للأحداث في أفغانستان. فإن إسبانيا لم تجتاز هذا الاختبار".

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها إسبانيا السماح للبحرية الروسية بدخول السفن. في أوائل عام 2017، لم تسمح إسبانيا لمجموعة حاملة طائرات روسية بقيادة الطراد الثقيل الأميرال كوزنتسوف بدخول سبتة. بعد ذلك، وبحسب وزارة الدفاع الروسية، أوضح الجانب الإسباني أنه بسبب الضغط عليه من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فإن دخول السفن الروسية إلى سبتة غير مناسب.

وكانت صحيفة بايس قد كتبت في وقت سابق أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تسمح للسفن الحربية الروسية بالرسو في ميناء سبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة، فقد طلب الجانب الروسي الإذن بالرسو في سبتة من 18 إلى 20 أغسطس للسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "نائب الأدميرال كولاكوف"، وزورق القطر "ألتاي".

وكان المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي قال يوم الثلاثاء إن السفينة الحربية "نائب الأدميرال كولاكوف"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى المجموعة البحرية الروسية.