من المستحيل الاختباء منها... ميزات جديدة يكشف عنها مصمم صواريخ "إس-400"

قال رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، بافل سوزينوف، لـ"سبوتنيك" إن منظومة "إس-400" حصلت على ميزة في غاية الأهمية بضم صاروخ بعيد المدى يحتوي رأسه على رادار توجيه ذاتي، فهذا الصاروخ يستطيع أن يضرب هدفا يقع وراء الأفق. فمن المستحيل، إذن، الاختباء من هذا الصاروخ حتى وراء الأفق.

وأشار إلى أن الهدف الذي ينطلق نحوه صاروخ من صواريخ منظومة "إس-400" يوجه نفسه بنفسه بواسطة أشعة الرادار، لن ينجو حتى إذا حاول الاختباء وراء الأفق.

وحددت مهمة منظومة "إس-400" في القضاء على طائرات وصواريخ العدو على اختلاف أنواعها وغيرها من وسائل الهجوم الجوي في ظروف التشويش الإلكتروني وفي حال استخدام وسائل الإعاقة الأخرى.