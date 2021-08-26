هل يمكن أن تساعد روسيا تركيا على إنشاء طائرة مقاتلة جديدة؟

فقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني: "من الواضح أنكم تتحدثون عن برنامج "TF-X" الذي يعمل فيه شركاؤنا الأتراك منذ وقت طويل، ساعين إلى إنشاء طائرة مقاتلة من الجيل الخامس. ويمكننا أن نساعدهم بقدر المستطاع. سنساعدهم في الأجزاء التي بالتأكيد لن تضر بمصالحنا الوطنية".

وأوضح أن هناك تكنولوجيات روسية لا يمكن استخدامها إلا في الداخل.

وأضاف: "ولكن لأن التعاون العسكري التقني مع تركيا يشهد تطورا فإن موضوع TF-X مدرج في جدول أعمالنا".

وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية، قد ذكرت نقلاً عن مصادر عسكرية، في أكتوبر/ تشرين الأول، 2019، أن روسيا وتركيا على وشك إبرام اتفاق بشأن توريد 36 طائرة من طراز "سو-35". ووفقا للصحيفة، فإن أنقرة تبحث إمكانية المشاركة في إنتاج بعض مكونات المقاتلة، بما في ذلك وأسلحة وذخيرة دقيقة.

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حضر المعرض الجوي "ماكس-2019" في ضواحي موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث عبر أردوغان عن اهتمامه بشراء طائرات روسية من طراز "سوخوي -35" و"سوخوي-57" وقال بعد ذلك، بأنه ناقش مع بوتين موضوع توريد "سو-35" إلى تركيا.