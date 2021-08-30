"روسكوسموس" تقدم للكرملين مشروع إنشاء محطة فضاء روسية جديدة

سيقدم رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع إنشاء محطة فضاء وطنية روسية جديدة، حسبما قال رئيس الخدمة الصحفية للمنظمة الحكومية فلاديمير أوستيمنكو لوكالة "سبوتنيك".

وقال أوستيمنكو: "رئيس الوكالة دميتري روغوزين يعد تقريرًا إلى رئيس روسيا حول آفاق تأهيل رواد فضاء محليين في سياق إطلاق محطة الخدمة الفضائية الروسية".

وتابع: "تم إرسال تقرير مماثل إلى الحكومة حول الحاجة إلى توجيه العمل في إطار إنشاء محطة جديدة، من المفترض أن تكون الوحدة الأولى منها وحدة علمية".

وعُلم، في وقت سابق، عقد اجتماع للمجلس العلمي والتقني للوكالة، حيث تم النظر في إنشاء المحطة.

وسبق أن صرح رائد الفضاء السوفيتي، فلاديمير سولوفييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بإنه بسبب التآكل الشديد في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، حان الوقت للتفكير في إنشاء محطة مدارية روسية جديدة.