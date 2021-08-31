الكشف عن مهمة تسند إلى روبوتات روسية تعمل تحت الماء

أعلنت مؤسسة "روبين" الروسية المتخصصة في إنتاج الغواصات، عن وجود غواصات روبوتية خالية من الطواقم البشرية تؤدي عملها بشكل أوتوماتيكي.

وقال ممثل مؤسسة "روبين" لتصميم التقنيات البحرية لـ"سبوتنيك" إن الغواصات الروبوتية التي صنعوها وبدؤوا اختبارها مخصصة للبحث عن غواصات العدو الحربية وتعقّبها.

وأشار إلى أن ما يميز الغواصة الروبوتية أن بإمكانها أن تبحث عن غواصات العدو بطريقة تصعب اكشاف وجودها، كما أن احتمال استخدام الأسلحة ضد جهاز صغير لتدميره تحت الماء غير وارد، فهذا أمر صعب وليس مجديًا من الناحية الاقتصادية. وهناك خيار آخر أمام صناع الغواصات الروبوتية، هو صنع غواصة كبيرة نسبيا وتزويدها بمعدات معقدة من الناحية الفنية والقتالية لاكتشاف غواصات العدو.

ومن الجدير ذكره أن من بين منتجات مؤسسة "روبين" غواصة "فيتياز- دي" وهي غواصة غير مأهولة تعمل بشكل أوتوماتيكي، وأصبحت أول غواصة من نوعها تصل إلى قاع ماريانا الذي يبعد عن سطح البحر 11022 مترا.

وقد تمكنت غواصات غير مأهولة أخرى مثل "كايكو" اليابانية أو "نيريه" الأمريكية من الوصول إلى قاع منخفض ماريانا في وقت سابق، ولكنها ليست مستقلة تماما ويتم التحكم بها عن بعد.