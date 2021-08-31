شركة روسية تعرض روبوتا فريدا في المنتدى الاقتصادي الشرقي "فلاديفوستوك 2021"... فيديو

ستقدم شركة "Promobot" في المنتدى الدولي الاقتصادي "EEF-2021" في فلاديفوستوك شرقي روسيا، روبوتها المتطور ذا الأذرع المتحركة، الذي يستطيع الترحيب وإرسال القبلات وتقليد المشاعر الإنسانية بشكل شبه واقعي.

تم إنشاء روبوت "Robo-C" من قبل شركة "Promobot" الروسية المصنعة لروبوتات الخدمة الذاتية، ويختلف بشكل رئيس عن النماذج السابقة بأن يديه يمكنهما التحرك وإظهار الإيماءات والترحيب بشكل شبه واقعي.

يوجد ثمانية محركات في كل يد، يمكن للروبوت أن يحمل حمولات تصل إلى 2 كغ بيديه، ويمكن أن يأخذ شيئًا في يده، ويشير إلى الاتجاه، ويصافح يد المحاور، بحسب ما ذكر موقع "rb".

كان بإمكان الروبوتات السابقة للشركة تحريك عيونها وحواجبها وشفاهها وإجراء محادثة والإجابة على الأسئلة. يحتوي النموذج الجديد أيضًا على هذه الوظائف.

وقالت الشركة إن معظم مشاريعها تم تمويلها من قبل صندوق الشرق الأقصى للتقنيات العالية (DFVT) وتم تنفيذها في أقسام البحث والتطوير بالشركة في فلاديفوستوك وبيرم.

قال رسلان ساركيسوف، المدير العام للشركة: "إن روبوتات الخدمة الروسية معروفة في جميع أنحاء العالم، وظهور حلول وتقنيات جديدة سيعزز فرص المبيعات الدولية".

ذكرت شركة "Promobot" أن مبيعات طراز "Robo-C" الجديد قد بدأت بالفعل. 19 من هذه الروبوتات تعمل في موسكو. إجمالاً، باعت الشركة أكثر من 700 من روبوتاتها لعملاء في 43 دولة.