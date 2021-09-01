روسيا تسعى لصنع محرك جديد لطائرة "ياك – 152"

وقال ميخائيل غوردين مدير عام معهد هندسة محركات الطائرات، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إنهم يبحثون الآن إمكانية إنشاء محرك جديد للطائرات يماثل محرك "RED A03T V12" الذي تستخدمه طائرة "ياك – 152" وهو من صنع ألماني.

ولا يسعى مصممو المحركات الروس إلى إنشاء ما يمكن أن يكون بديلا للمحرك الألماني وإنما يضعون نصب أعينهم هدفا آخر وهو إيجاد ما يماثل محرك "RED A03T V12" ويمكن استخدامه كمحرك لطائرة "ياك – 152".

وقال مدير المعهد، إنهم بصدد إنشاء محرك مماثل لمحرك "RED": "سيتم إحلاله محل المحرك الذي تحتوي عليه طائرة "ياك – 152" حاليا فهذا ما يقرره صانع الطائرة ومستخدمها"، وأضاف أن إنشاء البديل مشروع آخر.

وطائرة "ياك – 152"مخصصة لتدريب الطيارين المبتدئين. ويجب أن يبدأ توريد طائرات "ياك – 152" للجيش الروسي في عام 2021.