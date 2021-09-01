طالبة روسية بعمر 9 سنوات تلتحق بالجامعة

وصلت أليسا تيبلياكوفا، البالغة من العمر تسعة أعوام، مع عائلتها المؤلفة من والديها وستة أطفال، للالتحاق بكلية علم النفس بجامعة موسكو الحكومية.

وستباشر الطفلة المعجزة، مع زملائها في الجامعة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 2 سبتمبر/ أيلول.

ونجحت تيبلياكوفا البالغة 8 أعوام من اجتياز امتحان الثانوية، المؤهل للدراسة الجامعية لكن لم يتم قبولها مجانا في جامعة موسكو، فيما الأسرة مصممة على تعليم ابنتها في هذه الجامعة.

وأبدت إدارة كلية علم النفس بجامعة موسكو الحكومية، استعدادها لقبول الفتاة الصغيرة للدراسة في الكلية، في حال تمكنت من اجتياز امتحانات القبول في الكلية.

ولم تتمكن الفتاة من الحصول على مقعد دراسي تدفع تكاليفه من ميزانية الدولة، واضطرت لبدء الدراسة على نفقة والديها، بقسط سنوي يبلغ 391 ألف روبل (حوالي 5200 دولار).

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما أوليغ سمولين دعا إلى نقل الفتاة إلى التعليم المجاني من أجل مساعدة عائلتها الكبيرة.