روسيا تنتظر انطلاق طائرة ذات محرك مشتق من سيارة فاخرة

صنعت روسيا محركا جديدا للطائرات، مستفيدة من المحرك الذي تم إنشاؤه لسيارة "آوروس"، وهي سيارة فاخرة تعد أول سيارة روسية فخمة رأت النور في القرن الـ20.

وكشف ميخائيل غوردين، مدير عام معهد هندسة محركات الطائرات، لـ"سبوتنيك" أن محرك "أ بي دي-500" سيتم تركيبه في طائرة "ياك-18تي" في خريف 2021، وأشار إلى أن الطائرة المزودة بالمحرك المشتق من محرك سيارة "آوروس" ستصعد إلى السماء لأول مرة في نهاية عام 2021 أو بداية العام المقبل.

ويضيف غوردين: "بعد ذلك يجب أن تقرر روسيا أمرا من اثنين؛ إنتاج مجموعة محدودة من محركات "أ بي دي-500" أو تحويل المحرك (أ بي دي-500) إلى الإنتاج الصناعي. وفي حال اعتماد الخيار الثاني سيحتاج الأمر إلى عامين ونصف العام لإنجاز أعمال التصميم الهندسي والاختبار توطئة لبدء الإنتاج الصناعي".

وفي نفس الوقت يجري العمل لإنشاء محرك جديد مشتق من "أ بي دي-500" لطائرات الطيران الأكروباتي البهلواني.