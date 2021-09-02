فاعلية "سبوتنيك V" ضد السلالات المعروفة من الفيروس التاجي تعدت الـ 94%

أشار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن للقاح "سبوتنيك V"، فاعلية ضد الفيروس التاجي وصلت لـ94.8 في المئة، كما وصلت نسبة فاعليته لحالات المرض الشديد الى 95.9 في المئة، وذلك بعد مراقبة نتائج التطعيم في سان مارينو.

كما وأشار صندوق الاستثمار الى أن سلطات سان مارينو قامت بمراقبة نتائج التطعيم لفترة طويلة من 25 فبراير/ شباط الى 23 أغسطس/ آب، 2021.

ولفت الباحثون انتباه المرضى الذين كانوا على اتصال بسلالات متحولة من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة "دلتا"، بحسب ما نقل موقع "rg".

وكانت فعالية اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا 94.8% بعد 21 يوما من تلقي اللقاح الأول. في الوقت نفسه، وصلت فعالية الاستشفاء الى 95.9% ووفقا لهذا المؤشر، أظهر "سبوتنيك V" أفضل نتيجة بين جميع الأدوية المستخدمة في البلاد.

هذا وأصبحت سان مارينو أول دولة في أوروبا تهزم الفيروس التاجي وتزيل القيود المقابلة بفضل إدراج لقاح "سبوتنيك V" في المحفظة الوطنية.

كما استخدمت الدولة لقاحا "Pfizer" و"AstraZeneca". علاوة على ذلك، تم تطعيم أكثر من 70% من السكان البالغين في البلاد باللقاح روسي.

في أوائل أغسطس، اعترفت المفوضية الأوروبية بشهادات "COVID" الرقمية لسان مارينو، بما في ذلك المواطنين الذين تم تطعيمهم بـ "سبوتنيك V" - يتم استخدامها في الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة مع الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي.