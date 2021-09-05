قرية "حلال" تقام في ضواحي موسكو

أقيمت في ضواحي العاصمة الروسية، موسكو، "مدينة حلال" وأطلق عليها اسم "أمينوفكا".

وبحسب قناة "ريدوفكا"على "تلغرام"، يجري إنشاء منطقة سكنية (القرية) تبلغ مساحتها 83 هكتارا، منذ شهر أيار/ مايو الماضي، وتتضمن مسجدا ومركز ترفيه "حلال"، ويحظر الكحول والتدخين وتربية الخنازير في "أمينوفكا".

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ويهدف المشروع لنشر المبادئ الإسلامية والحفاظ على القيم العالية وتربية الأجيال تربية صالحة.

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وبحسب القناة، صاحبة المشروع هي مصممة ملابس تتارية - روسية، وصاحبة شركة أزياء إسلامية، اسمها أمينة شابانوفا.

يذكر أن رئيس مجلس الخبراء التابع لمجلس المفتين في روسيا، وهو مواطن من داغستان، رسلان كوربانوف، كان قد اشترى قطعة أرض في تلك المنطقة.