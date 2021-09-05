روسيا تفوز بأربع ميداليات ذهبية في الألعاب العسكرية 2021

فازت روسيا بأربع ميداليات ذهبية في مسابقات استضيفت في كل من قطر وأرمينيا وإيران وفيتنام، ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021.

ووفقا لموقع "زفيزدا" الروسي، نال الفريق الروسي ميداليات ذهبية في مسابقات "دورية الطريق السريع"، والتي استضافتها دولة قطر هذا العام لأول مرة، ومسابقات الغوص لأعماق المحيط الهندي من قبل غواصين روس في إيران، ومسابقة "محارب العالم" في جبال أرمينيا، ومسابقة وحدات الإنقاذ في حالات الطوارئ في فيتنام.

وأقيمت الألعاب العسكرية الدولية 2021، خلال الفترة من 22 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/ سبتمبر 2021، على أراضي 11 دولة، وهي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان، ويشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكري يمثلون 42 دولة.

ويشارك أكثر من 280 فريقا من 43 دولة في ألعاب 2021. للمرة الأولى، واستضافت الجزائر وفيتنام وصربيا وقطر مسابقات على أراضيها.

وشملت الألعاب العسكرية الدولية هذا العام 34 مسابقة سيتم عرضها في منطقة "نادي المشجعين".