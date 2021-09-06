موسكو: نرفض أي تغيير غير دستوري للسلطة في غينيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على الوضع في غينيا، أن موسكو تعارض أي محاولات لتغيير السلطة بطريقة غير دستورية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "موسكو تعارض أي محاولات لتغيير غير دستوري للسلطة، ونطالب بالإفراج عن أ. كوندي (رئيس غينيا) وضمان حصانته".

وأضافت "نعتبر أنه من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن، كما نحث جميع القوى السياسية في غينيا على الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العنف والعمل من أجل تسوية تفاوضية سلمية للوضع الحالي".

ولفتت"نوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى جمهورية غينيا حتى يتم تسوية الوضع".

هذا وكانت القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، أعلنت صباح الأحد، القبض على الرئيس كوندي، وتعليق العمل بالدستور ، وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع.

ووعد دومبويا في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، بإجراء مشاورات وطنية من أجل انتقال سلمي، وكذلك احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها غينيا.

وقال "سنجلس جميعا لنكتب دستورا يتبنى واقعا قادرا على حل مشاكلنا".

ووسط المخاوف السائدة في البلاد، طالبت السفارة الفرنسية في غينيا رعاياها بالمكوث في المنازل بسبب هذه الأحداث.