الكرملين يشرح موقف روسيا بشأن الاعتراف بـ"طالبان"

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسة، أن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة "طالبان"، ومن الضروري أولاً تطابق وعودها مع أفعالها.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول رد فعل الرئيس الروسي على دعوة "طالبان" للمشاركة في مراسم تشكيل الحكومة الافغانية: "تعلمون أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن الاعتراف بطالبان".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أنتم تعلمون ايضاً أننا، في الواقع نراقب بعناية كل ما يحدث هناك، والأهم من ذلك، أننا ما زلنا نحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها".

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قد دخلت، منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولا سيما النساء والفتيات.