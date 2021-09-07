بيسكوف: روسيا غير مستعدة لاعتماد البيتكوين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو غير مستعدة للاعتراف بعملة "بيتكوين"، إذ أنه لا يوجد سبب لذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد روسيا غير مستعدة لمثل هذه الخطوات. حتى الآن ليس هناك أدنى سبب لاتخاذ مثل هذه الخطوات"؛ واصفا "بيتكوين" بأنها شبه عملة.

وأضاف بيسكوف: "في الواقع، مساواتها بالأدوات النقدية، لا يمكن أن يجلب أي شيء سوى الضرر للنظام المالي والاقتصادي".

هذا ورأت مديرة قطاع الدراسات التحليلية للاقتصاد الكلي والأسواق المالية في مركز الدراسات الاستراتيجية الروسي، ناتاليا سافينا، في الـ22 من آذار/مارس الماضي، أن استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في مختلف البلدان ("سي بي دي سي") ، بما في ذلك الروبل الرقمي، وكذلك العملات المشفرة اللامركزية، مثل بيتكوين، سيسمح لروسيا بالتخلي عن الدولار في التسويات الدولية وتقليل اعتمادها على نظام الدفع الدولي "سويفت".

يذكر، أن "بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك شراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية تحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.