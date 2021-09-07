الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 سبتمبر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان، المقرر انعقاده في الثامن من الشهر الجاري".

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة لوكالة سبوتنيك: "روسيا لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 أيلول/سبتمبر".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا بشأن أفغانستان على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، سيعقد في الثامن من أيلول/سبتمبر، مشيرا إلى أنه أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية اجتماعات ومحادثات هاتفية مع نظرائه من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

وأوضح أن الأزمة في أفغانستان، تطلبت "جهودا غير مسبوقة" في التنسيق الدولي، يجب في إطارها معالجة قضية "الأمن، وتدفق المهاجرين، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والدعم الإنساني، واحترام الحقوق الأساسية.

سياقا، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسة، أن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة "طالبان"، ومن الضروري أولاً تطابق وعودها مع أفعالها.

وقال بيسكوف: "ما زلنا نحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها".

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، قد دخلت، منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولا سيما النساء والفتيات.