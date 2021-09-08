وفاة رئيس الدفاع المدني الروسي يفغيني زينيتشيف

وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الطوارئ الروسية تبلغ بأسف أن يفغيني زينيتشيف توفي بشكل مأساوي أثناء أداء واجبه خلال حضوره تدريبات مشتركة بين الإدارات لحماية منطقة القطب الشمالي من حالات الطوارئ وإنقاذ حياة شخص".

وتحديث رئيسة تحرير الوكالة الدولية "روسيا سيغودنيا" و RT، مارغريتا سيمونيان،عن تفاصيل الوفاة المأساوية لرئيس وزارة الطوارئ وقالت "كان هو والعامل يقفان على حافة الحافة. ​​انزلق العامل وسقط في الماء."

وتابعت "كان هناك ما يكفي من شهود العيان - لم يكن لدى أحد الوقت الكافي لمعرفة ما حدث، عندما اندفع زينيتشيف إلى الماء بعد أن سقط رجل وتحطم على حجر بارز".

ولد زينيتشيف في 18 أغسطس 1966 في لينينغراد، تخرج من كلية الاقتصاد وكلية التمويل والائتمان في معهد سانت بطرسبرغ للأعمال والقانون. في عام 2013، خضع لإعادة تدريب مهني في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

في 1984-1986 خدم في القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الأسطول الشمالي. من عام 1987-2015 عمل في أجهزة أمن الدولة.