الكرملين: روسيا لن تشارك في تنصيب حكومة "طالبان"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تشارك بأي حال من الأحوال في مراسم تنصيب حكومة طالبان (المحظورة في روسيا).

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول مشاركة روسيا في مراسم التنصيب: "روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال (في تنصيب حكومة طالبان)".

في وقت سابق، قال مصدر في حركة طالبان لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران تمت دعوتهم لحضور حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة، الذي سيتم في 11 سبتمبر/أيلول.

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة "بريكس"، أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدى إلى أزمة جديدة، ومن غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين في كلمته خلال قمة "بريكس"، أمس الخميس: "النزاعات الإقليمية القديمة، ليس فقط لا تتوقف، بل تندلع بقوة جديدة. وانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان أدى إلى ظهور أزمة جديدة، ولا يزال من غير الواضح تمامًا كيف سيؤثر ذلك على الأمن الإقليمي والعالمي".

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.