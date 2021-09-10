الكرملين يرد على تصريحات أوكرانيا حول احتمال نشوب حرب مع روسيا

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، ردًا على سؤال حول ردة فعل الكرملين على هذه التصريحات: "نأسف لذلك".

وتابع بيسكوف، معلقًا عما إذا كان الكرملين يرى خطرًا بعد تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن احتمال نشوب حرب بين أوكرانيا وروسيا: "لا نريد الغوص في أي توقعات مروعة".

في وقت سابق، خلال منتدى "واي إي إس- بريستورمينغ" لتبادل الأفكار، في كييف، صرح زيلينسكي أنه يعتبر احتمال نشوب حرب شاملة مع روسيا أمرًا ممكناً، وبرأيه، في حال حدوث مثل هذا التطور للأحداث، فإن "هذا سيكون أكبر خطأ ترتكبه روسيا".

هذا وتستضيف كييف، يومي 10 و11 أيلول/سبتمبر 2021، منتدى "واي إي إس- بريستورمينغ" لتبادل الأفكار، الذي تنظمه استراتيجية يالطا الأوروبية (واي إي إس) ومؤسسة فيكتور بينتشوك.