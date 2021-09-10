لافروف: اتفاقيات التكامل بين روسيا وبيلاروسيا أفضل رد على سياسة العقوبات الغربية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن اتفاقيات التكامل الجديدة بين روسيا وبيلاروسيا هي أفضل رد على سياسة العقوبات، التي ينتهجها الغرب.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الجمعة: "كل ما تم القيام به اليوم نيابة عن الرؤساء هو أفضل رد على سياسة العقوبات، اما الاعتماد على أن احدهم سيبدل الغضب بالرحمة أمر لا طائل من ورائه. لأن عدم الموثوقية بشركائنا الغربيين، واستعدادهم الدائم لاستخدام عصا العقوبات في أي وقت أضحى أمرا معروفا".

وقال جباروف: "أعتقد أنه فيما يتعلق بإنشاء قيادة مشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين، ينبغي أن تُطرح هذه المسألة أيضا. أنا لا أستبعد هذا، فهناك قيادة واحدة لحلف شمال الأطلسي، فلماذا لا توجد قيادة موحدة لروسيا وبيلاروسيا".

في غضون ذلك، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد إنشاء قيادة مشتركة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية في المستقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك للصحفيين عقب التوقيع على 28 وثيقة تكامل من قبل مجلس وزراء الدولتين: "إنشاء نظام ضريبي مشترك ، ومن المتصور وجود نظام جمركي مشترك ومن المتوقع إنشاء لجنة ضرائب في ولاية الاتحاد ، وهذه خطوات عملية جادة للغاية".