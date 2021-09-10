تطعيم قرابة 40 مليون مواطن روسي بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد قد بلغ 46.5 مليون شخص، بينما حصل 39.8 مليون شخص على جرعتي اللقاح.

وقالت غوليكوفا للصحفيين: "حصل بالفعل 46.5 مليون مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بينما حصل على الجرعتين 39.8 مليون شخص".

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 18341 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 7102625 حالة.

بالإضافة لذلك، "تم تسجيل 789 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 191165 منذ بدء الجائحة".

هذا ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

ومع تحسن الحالة الوبائية في البلاد وزيادة عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وأوضح محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الوباء "مستمر في الانخفاض" في العاصمة، مؤكداً أن عدد الحالات المصابة، انخفض إلى النصف مقارنة مع شهر حزيران/ يونيو، معلناً في ذات الوقت، عن إلغاء التدبير الذي يلزم أرباب العمل بتحويل ثلاثين في المئة من موظفيهم للعمل عن بعد، كما وتم إلغاء إلزامية ارتداء القفازات في وسائل المواصلات، مع الإبقاء على إلزامية الكمامات.