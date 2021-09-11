مسؤول روسي يكشف عن نسبة بيع اللاعبين الأولمبيين للسيارات المقدمة لهم كجوائز

أعلن المدير التنفيذي لصندوق دعم الأولمبيين، ألكسندر كاتوشيف، أن 6٪ فقط من اللاعبين الأولمبيين يقومون ببيع سياراتهم التي تم تقديمها لهم كهدايا بناءً على نجاحاتهم في المسابقة الأولمبية.

وقال كاتوشيف لوكالة "سبوتنيك": "كثير من يقوم ببيع السيارات، ونحن نعلم مثل هذه الحالات، حيث يقوم البعض بالتبرع بهذه الأموال للجمعيات الخيرية".

وأضاف قائلا: "وفقا لبياناتنا، النسبة المئوية للسيارات المباعة لا تتجاوز 6٪".

وأوضح كاتوشيف أنه "وفقًا لقانون الأعمال الخيرية، ليس لدينا الحق في تحديد كيفية التصرف بهذه المساعدة للرياضيين. ومن ثم فإن الرياضيين هم أناس عمليون للغاية ولهم حق التصرف".

وانتشر مقطع فيديو على "تليغرام" ظهرت فيه نوعية السيارات المقدمة كجوائر للأبطال الأولمبيين في طوكيو، وهي عبارة عن سيارات رباعية الدفع من طراز " بي إم دبليو".