إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ

أكد السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية في التشيك، نيكولاي بريكين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "موظفا في القسم القنصلي التابع للسفارة الروسية في براغ تم إرساله إلى مكان احتجاز المواطن الروسي الذي اعتقل اليوم في مطار براغ".

وقال بريكين: "أكدت الشرطة التشيكية لنا (القنصلية الروسية) أن المواطن الروسي ألكسندر فرانشتي محتجز حاليا في مطار براغ. وتم إرسال ممثل عن الدائرة القنصلية في السفارة الروسية في جمهورية التشيك إلى مكان الاحتجاز لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة. الدبلوماسيون الروس على اتصال بممثلي السلطات التشيكية وأقارب المواطن الروسي المعتقل".

وكان السكرتير الصحفي التابع لرئاسة الشرطة التشيكية أونديج مورافشيك، قد أكد لوكالة "سبوتنيك" أن مواطنا روسيا اعتُقل في مطار براغ، اليوم الأحد، بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن أوكرانيا.

وقال مورافشيك: "أستطيع أن أؤكد أن مواطنا من روسيا احتجز في مطار براغ بناء على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا".