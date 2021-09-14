بوتين: الحكومة الروسية أظهرت كفاءتها بشكل جيد خلال جائحة كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية أظهرت كفاءة بشكل جيد أثناء جائحة كورونا، وخاصة في مرحلتها الحادة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال لقاء مع أعضاء الحكومة الروسية وقيادة حزب روسيا الموحدة: "كان من الممكن القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل وأكثر كفاءة وفي الوقت المناسب، ولكن بشكل عام أظهرت الحكومة كفاءة بشكل جيد جداً أثناء المرحلة الحادة للجائحة، واتخذت قرارات بقوة وسرعة وثقة مع مجلس (النواب) الدوما وهذا أمر مهم جداً".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن، الحكومة والنواب تمكنوا من إقامة اتصالات فعالة واستطاعوا تجنب تأخير القرارات المهمة.

هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق وخلال لقاء الحكومة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا في روسيا بنسبة 80% حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.