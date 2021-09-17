بوتين: يجب استخدام إمكانيات منظمة شنغهاي للتعاون لمنع انتشار الإرهاب والتطرف من أفغانستان

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان من أجل تشجيع السلطات الجديدة هناك على تنفيذ وعودها بشأن إرساء السلام والأمن.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة عبر الفيديو لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون: "ينبغي تشجيع السلطات الأفغانية الجديدة على تنفيذ وعودها بإحلال السلام وتطبيع الحياة العامة وتوفير الأمن لعمل الجميع. وفي هذا الصدد، من الممكن العمل على مسألة استئناف أنشطة مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، والتي تم إنشاؤها للعمل مع الشركاء الأفغان".

كما شدد على أهمية التعاون في استخدام إمكانياتها من أجل منع انتشار الإرهاب وتهريب المخدرات والتطرف من أفغانستان.

وقال بوتين: "يبدو، أولاً وقبل كل شيء، أنه من المهم بالنسبة لنا استخدام إمكانات المنظمة من أجل تقديم كل المساعدة الممكنة لبدء عملية سلام شاملة بين الأفغان، وفي الوقت نفسه بذل كل ما في وسعنا لمنع التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات والتطرف الديني الصادر من ذلك البلد".