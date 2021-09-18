سويسرا: تكاليف الاجتماع بين بوتين وبايدن تجاوزت 10 ملايين دولار

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم السبت، أن تكلفة عقد اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، قد تتجاوز 10 ملايين دولار.

وقال رئيس الخدمة الصحفية للقيادة الإقليمية في المنطقة إيمانويل كوينو، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "الحساب النهائي لتكاليف القمة الروسية الأمريكية قد اكتمل وسيُرسل قريبًا إلى السلطات الفيدرالية التي نتعاون معها في هذه القضية".

وأضاف كوينو أن مجلس الدولة في جنيف أعلن في وقت سابق عن بيانات أولية بشأن الإنفاق على القمة استجابة لطلب عاجل من النائب عن الحزب الاشتراكي السويسري سيلفان تيفوز.

وبحسب التقديرات الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن الحراسة الأمنية خلال القمة كلفت 5.176 مليون فرنك (5.2 مليون دولار). هذه النفقات شملت عمل الشرطة والخدمات الأمنية وإقامة الرئيسين ونقلهم.

وتم إنفاق 222 658 فرنكًا (659 ألف دولار) أخرى على خدمات البروتوكول، و(518 ألف دولار) كانت تستحق التعويض عن تعطل يوم واحد من عمل المنظمات المختلفة التي كانت موجودة في المحيط الأمني ​​للقمة.

وزارة الخارجية السويسرية سوف تستحوذ على الـ3 ملايين فرنك (3.21 مليون دولار) التي تم إنفاقها على نقل الصحفيين والدبلوماسيين الذين غطوا القمة وتقديم الطعام لهم.

وأضاف كوينو: "هذه مجرد تقديرات أولية، قد تزيد البيانات النهائية بنسبة 10-15%. عند اكتمال الحسابات، سيتم إرسالها إلى السلطات السويسرية في نهاية سبتمبر/أيلول".