الرئاسة التركية: أردوغان يعتزم زيارة مدينة سوتشي الروسية

صرحت الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "رئيسنا يعتزم القيام بزيارة إلى روسيا [سوتشي] تستغرق يوماً واحداً، في 29 أيلول/ سبتمبر".

ويوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان يعتزمان عقد اجتماع خلال زيارة عمل يقوم بها أردوغان إلى روسيا، مشيرا إلى أن الملف السوري على قائمة الأجندة.

الجدير بالذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمر بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا في 18شباط/ فبراير الماضي، استعدادهما لتوسيع العلاقات الروسية التركية ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.

ومن بين الأولويات تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في قطاع الطاقة، إضافة إلى عمليات التسليم المحتملة وتنظيم إنتاج لقاحات روسية ضد فيروس كورونا المستجد في تركيا.