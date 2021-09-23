ماذا دار في لقاء الـ 6 ساعات بين قائدي الجيشين الروسي والأمريكي؟

أجرى قائدا الجيشين الأمريكي والروسي محادثات لمدة ست ساعات في هلسنكي، يوم الأربعاء، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عام ،2019 فيما تتكيف الدولتان مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان عليها.

ولم يكشف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ولا فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية تفاصيل المناقشات التي جرت والبيانات الصادرة من الجانبين كانت في حدها الأدنى.

وقال بيان للجيش الأمريكي تضمن تفاصيل عن مدة الاجتماع، ولم يتضمن تفاصيل عن جدول الأعمال، إن المحادثات استهدفت "الحد من المخاطر وعدم التضارب على مستوى العمليات".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن المحادثات استهدفت بحث سبل تخفيف المخاطر.

وللولايات المتحدة وروسيا مصالح عسكرية متنافسة غالبا في أنحاء العالم، بما في ذلك في بلدان مثل سوريا حيث تعمل القوات الأمريكية والقوات الروسية على مقربة شديدة. ولم يتضح بعد كيف ستنتقل واشنطن وموسكو إلى الخطوات التالية في أفغانستان، وفقا لرويترز.

ويتعرض الجيش الأمريكي لضغوط من الكونغرس لتعزيز استراتيجية لمواجهة الإرهاب والتصدي لمخاطر قادمة من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي واستيلاء حركة طالبان عليها في أغسطس/آب.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستعتمد على عمليات "في الأفق" قد توجه من خلالها ضربات لجماعات مثل القاعدة والدولة الإسلامية في أفغانستان إذا هددت الولايات المتحدة.

لكن، مع عدم وجود قوات على الأرض، فإن مستوى قدرة واشنطن على اكتشاف المؤامرات ووقفها غير واضح. وبعد حرب استمرت 20 عاما، فإن المسؤولين العسكريين لديهم أيضا نظرة قاتمة لطالبان (المحظورة في روسيا) ويشيرون إلى علاقاتها مع القاعدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو بحاجة إلى التعامل مع حكومة طالبان، وإنه يتعين على القوى العالمية أن تدرس فك تجميد أصول أفغانستان.

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