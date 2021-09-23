لافروف يرد على الراغبين في انضمام روسيا إلى الناتو

بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بلقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ.

ورأى الوزير لافروف أنه من الضروري أن يقدم إيضاحا حول موقف بلاده من حلف الناتو قبل بدء اللقاء مع أمين عام الحلف، حيث قال مخاطبا الصحفيين في الإشارة إلى مَن يريدون أن يروا روسيا عضوا في حلف الناتو إنه يناشدهم "ألا يجربوا حظهم، فروسيا لا تنوي الانضمام إلى الناتو".

وجرى اللقاء خلف الأبواب المغلقة، حيث قالت وزارة الخارجية الروسية إن اللقاء تناول مناقشة العلاقات القائمة بين روسيا والناتو.

وجدد الطرف الروسي تذكيره بوجود اقتراحات داعية إلى خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر على خط التماس.