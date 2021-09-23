شركة الطيران الروسية "إس 7" تقرر تغيير اسمها

أعلنت شركة الطيران الروسية " أس 7"، اليوم الخميس، أنها قررت تسمية شركة الطيران الجديدة ذات التكلفة المنخفضة بـ"سيتروس".

وجاء في بيان الشركة: "تقدم مجموعة "أس 7" الروسية اسم شركة الطيران الجديدة المنخفضة التكلفة، وستطلق الاسم تحت العلامة التجارية سيتروس".

وأضاف البيان: "لا يعكس الاسم هدف شركة الطيران المتمثل في ربط المدن الروسية فحسب، بل يوفر أيضًا للركاب تجربة سفر مشرقة وإيجابية. وستوفر شركة الطيران "سيتروس" نظرة جديدة للرحلات ذات الميزانية المحدودة".

وتعتبر "أس 7" من أكبر شركات الطيران في روسيا ولديها أحدث أسطول من الطائرات في سوق النقل الجوي الروسي. تتيح السفر إلى 181 مدينة في 26 دولة حول العالم.

وبحسب تصنيف "سكايتراكس"[ شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران حيث تصنف درجة وتقييم درجة الخطوط الجوية وتمنح تصنيفات مناسبة لوضع الخطوط الجوية من تصنيف مكون من خمس نجوم أو أقل] تعتبر شركة "أس 7" واحدة من أفضل ثلاث شركات طيران في أوروبا الشرقية.