مبعوث الرئيس الروسي إلى منظمة شنغهاي للتعاون: لا يوجد حديث حول الاعتراف بطالبان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، بختيار حكيموف، اليوم الخميس، أنه لا يوجد حديث بشأن النظر في عضوية أفغانستان في المنظمة، مشيرا إلى أهمية إقامة اتصالات مع كابول من أجل تعزيز التسوية الأفغانية.

موسكو - سبوتنيك. وقال حكيموف، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "بشأن طلب أفغانستان العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، حسنٌ، لأسباب موضوعية، لا يوجد حديث بشأن النظر في هذا الطلب في الوقت الراهن".

وأضاف حكيموف: "الواقع الموضوعي اليوم؛ هو أن ما نسميه حركة طالبان تتواجد في السلطة. في هذه المرحلة، لا نتحدث عن الاعتراف، نحن نتحدث عن إقامة اتصالات مع الذين وصلوا إلى السلطة من أجل الدخول في حوار بناء، لأن المهمة الرئيسية هي تسهيل التسوية الأفغانية".

ولم تعترف دول العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان" (المحظورة في روسيا)، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

وبسطت طالبان في 15 آب/أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة مؤقته تدير شؤون البلاد.