الاستثمارات الأمريكية في روسيا تتجاوز 96 مليار دولار

ساهمت الشركات الأمريكية بما مجموعه 96.05 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في روسيا منذ أن بدأت العمل في البلاد، وفقا لتقرير جديد صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في روسيا بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ".

موسكو- سبوتنيك. وجاء في التقرير السنوي السادس الصادر أمس الأربعاء: "خلال عملياتها في روسيا، حققت الشركات الأمريكية ما مجموعه 96.05 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة".

ويستند هذا التقدير إلى بيانات 160 شركة، بما في ذلك 92 شركة شاركت في الاستطلاع هذا العام، بالإضافة إلى المعلومات والبيانات العامة، من الشركات التي شملها الاستطلاع في السنوات الخمس الماضية.

وذكر التقرير أن الشركات التي شملها الاستطلاع ساهمت خلال العام الماضي بأكثر من 2.2 مليار دولار في الاقتصاد الروسي، مضيفا أنه هذا العام، من المتوقع أن يكون الرقم أقل قليلا- نحو 1.8 مليار دولار.

وذكر التقرير أن عدم اليقين الناجم عن الوباء ينحسر، والعلاقات المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت طبيعة جديدة، وفي هذه الحالة، تستعد الشركات الأمريكية مرة أخرى.

قالت 84% من الشركات الأمريكية إنها تخطط لإطلاق مشاريع جديدة في روسيا في المستقبل القريب - وهذا أعلى مستوى في تاريخ المسح الذي تجريه غرفة التجارة.

وأضاف التقرير أن ما يصل إلى 78% من المشاركين قالوا إنهم يعانون من الأثر السلبي للعقوبات على الأنشطة التجارية في روسيا، وهو أقل بنسبة 2% عن عام 2020.

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