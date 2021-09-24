الكرملين يرد على دعوة "طالبان" بشأن استعدادهم لزيارة موسكو

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف متحدثا عن إمكانية دعوة طالبان إلى موسكو، إن الكرملين يراقب تصرفاتهم والهيكل النهائي الذي ستتبناه السلطات في أفغانستان.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول احتمال دعوة طالبان الى موسكو: "مثل الغالبية العظمى من البلدان في العالم، نفضل الآن أن نراقب عن كثب ما تفعله طالبان في أفغانستان.

وأضاف بيسكوف قائلا: "وما هو الهيكل النهائي الذي ستتخذه السلطة في هذا البلد، وكيف سيتم ضمان الوعود السابقة، نحن نراقب كل هذا بشكل وثيق جدا".

وأعرب وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، عن رغبة الحركة في إقامة علاقات جيدة مع روسيا لافتاً إلى انفتاح الحكومة الأفغانية على إجراء زيارة لموسكو.

وقال مجاهد "نحن ننتظر طبعا زيارة موسكو ليس لدينا أي مشاكل نحن نطالب بمستوى علاقات رفيعة مع الحكومة الروسية وروسيا دولة مهمة بجوارنا وإن شاء الله سيأتي يوم سنشهد به علاقات قوية بين كابول وموسكو".

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بما فيها روسيا بالحكومة التي شكلتها طالبان [المحظورة في روسيا]، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

وبسطت طالبان في 15 آب/أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد ودخولها كابول، لتشكل بعدها حكومة مؤقتة تدير بها شؤون البلاد.

وجاءت سيطرة طالبان على أفغانستان لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اكتملت نهاية الشهر الماضي.