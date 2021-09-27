تسجيل
11:15 GMT27 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم

    16 شركة نفط وغاز روسية تناقش التصدير إلى الشرق الأوسط

    © AFP 2021 / Eric Piermont
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1200x675_80_0_0_c9a8087c245c544501735bc18fa28ae5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202109271050265619-16-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    تشارك 16 شركة روسية في مهمة تجارية دولية لشركات النفط والغاز إلى دول أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، والتي تستمر إلى غاية 16 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

    كما انضمت 150 شركة من دول مختلفة إلى المؤتمر المواضيعي عبر الإنترنت لافتتاح مهمة الأعمال، والتي نظمها مركز التصدير الروسي.

    ويناقش المشاركون في الفعالية تدابير دعم الدولة للمصنعين الروس وفرص التصدير الحالية للمنتجات الصناعية في صناعة النفط والغاز، كما يتلقون توصيات عملية من خبراء الصناعة. وقدمت الشركات الرائدة في الصناعة أفضل حالاتها وممارساتها التصديرية الناجحة.

    شركة غازبروم
    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا والجزائر تبحثان تعميق التعاون في مجال الطاقة
    في بداية المؤتمر، ألقى بافيل شبالوف، مدير تنظيم بعثات الأعمال في REC، كلمة ترحيبية، مشيرا إلى أن صناعة النفط والغاز تعد اليوم من المجالات ذات الأولوية للصادرات الروسية والصادرات الروسية.

    الشركات الروسية في الإمارات

    قدم رئيس اتحاد مصنعي معدات النفط والغاز كونستانتين رادينسكي تقريرًا بعنوان "عرض تقديمي لمبادرة التصدير الخاصة بـ SPNGO لإنشاء مركز وصول عام متعدد الوظائف في الإمارات العربية المتحدة". وصف خلاله مفهوم إنشاء مركز صناعي متعدد الوظائف للوصول العام لتوفير الدعم الشامل والترويج الفعال للمعدات والتقنيات الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

    وسلط هاري فاريجاكشان، المدير العام لمعدات النفط والغاز الوسطى، الضوء على مسألة آفاق تصدير الشركات الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركين في المؤتمر. وأشار إلى أن الاهتمام بالمنتجات الروسية في السوق المحلية يتزايد اليوم. كما تحدث خلال تقريره عن عملية بيع منتجات النفط والغاز في السوق الإماراتي والحصول على التسجيل اللازم للتصدير في هذه الصناعة، وكذلك عن خصوصيات السوق المحلية وشركات التوزيع.

    في نهاية العام الماضي، بلغ حجم الصادرات المدعومة بمشاركة المجموعة الاقتصادية الإقليمية في هذه الصناعة أكثر من 76 مليون دولار. أشار المتحدث إلى أهمية إجراء مهمات تجارية بتنسيق عبر الإنترنت: "على سبيل المثال، في عام 2020، أجرى المركز 17 مهمة تجارية بهذا الشكل، شارك فيها نحو 400 مصدرا، وبحلول نهاية عام 2021، من المقرر إجراء 25 عملًا تجاريا، حيث سيكون العدد المتوقع للمشاركين أكثر من 500 شركة".

    انظر أيضا:

    رئيس الوزراء الروسي يدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز
    أسهم "غاز بروم" الروسية تقفز لأعلى قيمة لها منذ 2008 بعد إعلان بوتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تُطعم طيور اللوريكيتس في حديقة الطيور في مارلو، شمال ألمانيا، 23 سبتمبر 2021، قبل أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية الألمانية في 26 سبتمبر.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك