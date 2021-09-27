16 شركة نفط وغاز روسية تناقش التصدير إلى الشرق الأوسط

تشارك 16 شركة روسية في مهمة تجارية دولية لشركات النفط والغاز إلى دول أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، والتي تستمر إلى غاية 16 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما انضمت 150 شركة من دول مختلفة إلى المؤتمر المواضيعي عبر الإنترنت لافتتاح مهمة الأعمال، والتي نظمها مركز التصدير الروسي.

ويناقش المشاركون في الفعالية تدابير دعم الدولة للمصنعين الروس وفرص التصدير الحالية للمنتجات الصناعية في صناعة النفط والغاز، كما يتلقون توصيات عملية من خبراء الصناعة. وقدمت الشركات الرائدة في الصناعة أفضل حالاتها وممارساتها التصديرية الناجحة.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا والجزائر تبحثان تعميق التعاون في مجال الطاقة في بداية المؤتمر، ألقى بافيل شبالوف، مدير تنظيم بعثات الأعمال في REC، كلمة ترحيبية، مشيرا إلى أن صناعة النفط والغاز تعد اليوم من المجالات ذات الأولوية للصادرات الروسية والصادرات الروسية.

الشركات الروسية في الإمارات

قدم رئيس اتحاد مصنعي معدات النفط والغاز كونستانتين رادينسكي تقريرًا بعنوان "عرض تقديمي لمبادرة التصدير الخاصة بـ SPNGO لإنشاء مركز وصول عام متعدد الوظائف في الإمارات العربية المتحدة". وصف خلاله مفهوم إنشاء مركز صناعي متعدد الوظائف للوصول العام لتوفير الدعم الشامل والترويج الفعال للمعدات والتقنيات الروسية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلط هاري فاريجاكشان، المدير العام لمعدات النفط والغاز الوسطى، الضوء على مسألة آفاق تصدير الشركات الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركين في المؤتمر. وأشار إلى أن الاهتمام بالمنتجات الروسية في السوق المحلية يتزايد اليوم. كما تحدث خلال تقريره عن عملية بيع منتجات النفط والغاز في السوق الإماراتي والحصول على التسجيل اللازم للتصدير في هذه الصناعة، وكذلك عن خصوصيات السوق المحلية وشركات التوزيع.

في نهاية العام الماضي، بلغ حجم الصادرات المدعومة بمشاركة المجموعة الاقتصادية الإقليمية في هذه الصناعة أكثر من 76 مليون دولار. أشار المتحدث إلى أهمية إجراء مهمات تجارية بتنسيق عبر الإنترنت: "على سبيل المثال، في عام 2020، أجرى المركز 17 مهمة تجارية بهذا الشكل، شارك فيها نحو 400 مصدرا، وبحلول نهاية عام 2021، من المقرر إجراء 25 عملًا تجاريا، حيث سيكون العدد المتوقع للمشاركين أكثر من 500 شركة".