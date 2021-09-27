بوتين يشدد على ضرورة رفع مستوى رفاهية المواطنين الروس

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة رفع مستوى رفاهية المواطنين الروس، لأن العدو على هيئة الفقر لم يهزم بعد ومن السابق لأوانه الابتهاج.

وقال بوتين في اجتماع للحكومة: "من السابق لأوانه القول بثقة أننا حققنا جميع الأهداف ومن السابق لأوانه الابتهاج.. العدو لم يهزم بعد، ومن هو العدو؟ هو الفقر بين عدد كبير من السكان، المشاكل لم تحل في نظام الرعاية الصحية والتعليم وفي تطوير البنية التحتية... والهدف الرئيسي هو تحسين مستوى ونوعية حياة مواطني بلدنا".

وقبل حوالي أسبوع أعلن الرئيس الروسي، تجاوز الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال بوتين خلال لقائه مع مجلس الوزراء: "على الرغم من الوضع العام غير المستقر في الاقتصاد العالمي والعمليات المعقدة في الأسواق العالمية، فإن الاقتصاد الروسي قد تعافى".

وأضاف بوتين "وفقا لنتائج سبعة أشهر من هذا العام، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة؛ تم اجتياز الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة وباء كورونا بالكامل".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2021 سيقترب من 4 بالمئة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تعافي قطاعات الاقتصاد الروسي يصحبه زيادة في التضخم؛ وهي ليست كبيرة للغاية، ولكنها تتجاوز المستهدف، والحكومة والمصرف المركزي يتجاوبان حسب الحاجة، وهذا أمر مهم لتنسيق جميع الخطوات والتحقق منها.