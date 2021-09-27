أمريكا تزيد عدد موظفي سفارتها القنصليين في موسكو لخمسة أضعاف

صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، آليكسيس رودزيانكو، أن أمريكا ستزيد من تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.

وقال رودزيانكو في مقابلة مع "إزفيستيا" بأن الولايات المتحدة ستزيد عدد الموظفين القنصليين في السفارة في موسكو لخمسة أضعاف.

وأضاف: "عدد العاملين القنصليين في الوقت الحالي، شخص واحد فقط من الولايات المتحدة في القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في روسيا - في جميع أنحاء روسيا - ولكن الآن تلقى خمسة أشخاص تأشيرات دخول ويجب أن يصلوا في غضون شهر. هذا بالفعل أفضل بنسبة 500% مما لدينا اليوم".

وبحسب قوله، فإن عدم إصدار التأشيرات أصبح "العقبة الرئيسية" في عمل الشركات الأمريكية في روسيا.

وأكد رودزيانكو، في الوقت نفسه، أن السفارة الروسية في أمريكا تسهل إصدار التأشيرات للأمريكيين المسافرين إلى روسيا.