تشيجوف: عقد إمدادات الغاز مع هنغاريا جيد ولا يحق لأحد فرض إرادته على بودابست

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن قرار هنغاريا اختيار طريق جديد لإمدادات الغاز الروسي قرار جيد، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرض أي إملاءات على بودابست.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشيجوف عبر قناة "روسيا 24": "إذا كانت إمدادات الغاز الروسي تصل إلى هنغاريا في الماضي عبر أوكرانيا، فإنه في الوقت الراهن، تم اختيار طريق أكثر ملاءمة من الناحية الفنية، وأكثر راحة، وأكثر ربحية من الناحية الاقتصادية".

ووفقًا لتشيجوف، فإن هذا يعد حلا جيدا، تمليه، من بين أمور أخرى، اعتبارات الأمن القومي الهنغاري.

وتابع المندوب الروسي: "لا يحق لأحد، سواء أوكرانيا أو أي شخص آخر، أن يملي إرادته. بما في ذلك، المفوضية الأوروبية".