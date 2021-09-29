المحادثات بين بوتين وأردوغان استمرت 3 ساعات

انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي استغرقت نحو ثلاث ساعات.

عقد اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، اليوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية - الوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان والقوقاز.

وأشاد الرئيس التركي بالخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري، معتبراً أنها ذات أهمية كبيرة، مؤكدا أن السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات التركية الروسية"، مضيفا أن الخطوات المشتركة لروسيا وتركيا بشأن المشكلة السورية "ذات أهمية كبيرة".

كما أكد بوتين أن روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح على الساحة الدولية، بما في ذلك ما يخص الوضع في ليبيا وسوريا.

وأضاف بوتين، قائلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إنه لمن دواعي سرورنا أيضا أن نلاحظ أن علاقاتنا تتطور وتتطور بشكل إيجابي. وتعمل الهيئات المعنية باستمرار بعضها مع بعض وفي جميع الاتجاهات".