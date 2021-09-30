رجل يطلق النار في باحة مدرسة شمالي شرق موسكو بسبب شجار... فيديو

أعلنت شرطة العاصمة الروسية، اليوم الخميس، اعتقال رجل أطلق النار في مدرسة بشمالي شرق العاصمة الروسية موسكو، بسبب خلاف بين ابنته وشباب، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشرطة لوكالة "سبوتنيك": "اعتقل ضباط من دورية الشرطة المشتبه به في إطلاق النار في باحة مدرسة في منطقة ياروسلافل"، شمالي شرق العاصمة.

وأوضحت الشرطة أن تلميذة في الصف العاشر تشاجرت مع شبان، وأخبرت والدها بالحادثة ما دفع الوالد للتوجه إلى المدرسة وإطلاق النار في الهواء مرة واحدة من مسدس.

ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات بين المواطنين أو الطلاب، حيث تدخلت الشرطة على الفور وتم ضبط المشتبه به بعد الحادثة.