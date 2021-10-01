وزير الصحة الروسي يناقش مكافحة كوفيد أثناء اجتماعه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

ناقش وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، مكافحة فيروس كورونا أثناء اجتماعه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف لوكالة سبوتنيك: "يشارك وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في اجتماع غير رسمي لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية، يعقد اليوم في جنيف.

التقى ميخائيل موراشكو، في وقت سابق اليوم، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث ناقش الطرفان مختلف جوانب التعاون بين روسيا ومنظمة الصحة العالمية، وقضايا مكافحة انتشار "كوفيد-19" على المستوى العالمي".

وبحسب كوزنتسوف، يعتزم الوزير أيضًا عقد "عدد من الاجتماعات الثنائية في جنيف للاتفاق على المواقف بشأن المجالات الدولية الرئيسية للتنمية الصحية"، بما في ذلك مناقشة "قضايا الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم".