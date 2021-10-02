روسيا تسجل 25219 إصابة كورونا جديدة و886 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 25219 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 7560767 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 25219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 7560767".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 4032، و67 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ 2494 حالة، فيما سجلت ضواحي موسكو بعدد 1106، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 17852 شخصًا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 6710574 شخصًا".

وأشار المقر إلى تسجيل 886 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 209028 شخصًا.

هذا ورفعت السلطات الروسية غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح ضد الفيروس، وخصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية لانتشار الوباء، وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

قبل يوم أمس، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مستوى تطعيم المواطنين ضد فيروس "كوفيد-19" ما زال غير كافٍ في روسيا، مشيرا إلى ضرورة الإستمرار في ممارسة العمل الإرشادي بين السكان بنشاط أكبر.

وأشار إلى أن موجة تفشي فيروس "كوفيد-19" في روسيا آخذة في الازدياد، وسيتعين على المناطق الاستجابة، لكن على المستوى الفيدرالي لا توجد قرارات بشأن فرض قيود إضافية في هذا الصدد.