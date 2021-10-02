وزير الصحة الروسي يناقش مع وفد أمريكي مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم

قال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي لوكالة سبوتنيك إن الوزير ميخائيل موراشكو سيناقش مع ممثلي الوفد الأمريكي مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وأوضح: "من بين أمور أخرى، ستتم مناقشة مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم".

وسيعقد اجتماع موراشكو مع الوفد الأمريكي يوم السبت في جنيف.