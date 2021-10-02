الصحة الروسية: أزلنا جميع العقبات للاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" من قبل منظمة الصحة العالمية

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عقب اجتماع مع ممثلين أمريكيين في جنيف، إنه حتى الآن ، تمت إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في منظمة الصحة العالمية ، ولا تزال بعض الإجراءات الإدارية قائمة.
وأضاف الوزير: "لقد تم الاستماع تماما إلى موقف روسيا بشأن تسجيل اللقاح الروسي Sputnik V والترويج له. وحتى الآن، أزلنا جميع الأسئلة تمامًا. الآن من الضروري أن توقع الشركة التي تسجل اللقاح في موقع منظمة الصحة العالمية على عدد من المستندات و تقديم أوراق إضافية. إجراءات إدارية. حتى الآن أزيلت جميع العوائق ولا نرى أي عقبات أمام مزيد من العمل. وهذا ما أكده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ".
يذكر بأن روسيا سجلت 5 لقاحات ضد فيروس كورونا، أولها "سبوتنيك V"، وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 نيسان/ أبريل 2021، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%.
ويستخدم على نطاق واسع في التحصين الشامل ، وقد تمت الموافقة عليه في 70 دولة.
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