علق السيناتورالروسي، أليكسي بوشكوف، على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده يجب أن تنتهج سياسة دولية قوية و"وقحة".

وكتب بوشكوف على صفحته في "تويتر":

"زيلينسكي على حق: أوكرانيا لديها الكثير من الوقاحة في السياسة الخارجية... لكن عبثًا يساوي الوقاحة بالقوة. الوقاحة تغطي الضعف الداخلي والشك بالنفس، القوة تستوجب الاحترام... بينما الوقاحة تثير الاستياء... الوقاحة تحلم فقط بأن تكون مثل القوة، لكنها لن تكون كذلك".

Зеленский прав: наглости внешней политики Украине не занимать. Но он напрасно приравнивает наглость и силу. Наглость прикрывает внутреннюю слабость, неуверенность в себе. Сила вызывает уважение. Наглость - раздражение. Наглость лишь мечтает походить на силу, но ею не является. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 3, 2021

في وقت سابق، قال زيلينسكي إنه من دون سياسة خارجية قوية و"وقحة"، "لن يرى أحد خطوات أوكرانيا إلى الأمام".

وفقا للرئيس، فإن مكتبه ووزارة الخارجية قد فعلوا الكثير من أجل الذاتية الدولية للبلاد، التي يمكن اعتبارها "الانتصار الرئيسي هذا العام".