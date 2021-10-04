مناورات روسية جزائرية تبدأ في أوسيتيا الشمالية

أعلنت الدائرة العسكرية الجنوبية، بدء مناورات عسكرية روسية جزائرية في أوسيتيا الشمالية.

موسكو – سبوتنيك.وقال ممثل الدائرة للصحفيين، اليوم الاثنين، "في حقل تدريب "تاتارسكويه" التابع للدائرة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية حدث حفل افتتاح أول مناورات روسية جزائرية مشتركة".

وشارك في الحفل ممثلو قيادة الدائرة العسكرية الجنوبية وممثلو الجيش الجزائري. وستتواصل المناورات حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أشارت الدائرة إلى أن المناورات تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

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