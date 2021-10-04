الصحة الروسية: أسئلة منظمة الصحة العالمية كانت حول ملف "سبوتنيك V" وليس حول اللقاح نفسه

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها شكاوى بشأن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" نفسه، وكانت هناك أسئلة حول الوثائق.

وقال موراشكو في الجلسة العامة للمنتدى الطبي التقني: "لا توجد شكاوى حول المنتج، كانت هناك أسئلة حول الملف".

وأوضح أنه تم تشكيل حزمة من الوثائق للقاح، وفي لحظة معينة ظهر سؤال حول هذا الملف.

وأعلن موراشكو، اليوم الاثنين، اكتمال المستندات المطلوبة لتسجيل لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" لدى منظمة الصحة العالمية.

وقال: "كان من الضروري وضع مجموعة معينة من الوثائق وفقًا لقواعد معينة، وقد تم الانتهاء منها الآن لتقديمها في غضون أسبوع ونصف... تلك الخلافات التي نشأت سابقا، تمت إزالتها جميعًا".

وأضاف موراشكو أنه يجب تقديم المستندات اللازمة في غضون أسبوع ونصف.