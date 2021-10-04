الخارجية: موسكو تعتبر موظفا في سفارة مقدونيا الشمالية شخصا غير مرغوب فيه

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة جمهورية مقدونيا الشمالية لدى موسكو، أوليفر تشوشفسكايا-ديموفسكايا، إلى مبنى الوزارة، اليوم الاثنين، وتم تسليمها مذكرة تتضمن اعتبار موظف في السفارة شخصًا غير مرغوب به.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها: "هذا الإجراء هو رد على قرار غير مبرر اتخذه الجانب المقدوني الشمالي في أغسطس من هذا العام باعتبار دبلوماسي في السفارة الروسية في سكوبيه شخصا غير مرغوب فيه".

وفي 17 أغسطس/آب، أكدت السفارة الروسية لدى مقدونيا الشمالية، أن موسكو تدرس إجراءات الرد، على خلفية استلامها مذكرة بشأن إعلان أحد موظفي السفارة شخصا غير مرغوب فيه.

وصرحت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد أننا تلقينا إشعارًا بإعلان أحد موظفي السفارة "شخصًا غير مرغوب فيه". كان الموظف قد غادر مقدونيا الشمالية قبل 10 أيام بسبب انتهاء رحلة عمله. في الوقت الحالي، يفكر الجانب الروسي في اتخاذ إجراءات للرد".

وأعلن وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بويار عثماني، في إفادة صحفية، إن سلطات البلاد طردت دبلوماسيا روسيا ثانياً لهذا العام.

وقال الوزير: "نظرًا لأن هذا النوع من المعلومات عادة ما يكون سريا، لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، لكن وزارة الخارجية تتلقى معلومات مؤكدة وموثقة حول سلوك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد، وهو ما يتعارض مع مبادئ اتفاقية فيينا، وسوف تتخذ تدابير لحماية أمنها القومي، وكذلك أمن الحلفاء في التحالف الذي ننتمي إليه. لذا فإن المعلومات صحيحة [حول طرد الدبلوماسي]".